Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. Hafta Tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. hafta tamamlandı. Galatasaray Petrol Ofisi ve Fenerbahçe Petrol Ofisi şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı. Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. hafta tamamlandı.
Sona eren haftada şampiyonluk yarışı veren Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, kayıp yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi sarı-lacivertlilerin 2 puan önünde 56 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Beylerbeyi: 0-8
Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi: 1-3
Trabzonspor-Beşiktaş JK United Payment: 0-2
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 1-1
Hakkarigücü-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-0
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 3-0
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-ALG Spor: 3-0
Puan durumu
Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY PETROL OFİSİ
|23
|18
|2
|3
|49
|21
|28
|56
|2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|23
|17
|3
|3
|54
|14
|40
|54
|3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|22
|15
|3
|4
|58
|13
|45
|48
|4.BEYLERBEYİ
|23
|14
|5
|4
|52
|13
|39
|47
|5.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT
|23
|13
|2
|8
|43
|24
|19
|41
|6.ALG SPOR
|23
|12
|4
|7
|39
|29
|10
|40
|7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|10
|6
|7
|43
|25
|18
|36
|8.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|23
|9
|5
|9
|33
|27
|6
|32
|9.HAKKARİGÜCÜ
|22
|9
|4
|9
|31
|42
|-11
|31
|10.FATİH VATANSPOR
|23
|7
|3
|13
|34
|43
|-9
|24
|11.TRABZONSPOR
|23
|6
|6
|11
|19
|30
|-11
|24
|12.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|23
|5
|7
|11
|28
|40
|-12
|22
|13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR
|23
|5
|4
|14
|36
|62
|-26
|19
|14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR
|23
|4
|7
|12
|18
|47
|-29
|19
|15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|23
|3
|7
|13
|23
|53
|-30
|16
|16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|23
|1
|2
|20
|9
|86
|-77
|5
24. hafta programı
Ligde 24. hafta maçları, 17 Mart Pazar günü yapılacak. Program şu şekilde:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor
12.00 Fatih Vatanspor-Hakkarigücü
12.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor
13.00 Beşiktaş United Payment-Ataşehir Belediyespor
14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor
14.00 Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi
14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET
15.00 ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor