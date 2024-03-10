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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. Hafta Tamamlandı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. hafta tamamlandı. Galatasaray Petrol Ofisi ve Fenerbahçe Petrol Ofisi şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı. Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. hafta tamamlandı.

Sona eren haftada şampiyonluk yarışı veren Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, kayıp yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi sarı-lacivertlilerin 2 puan önünde 56 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Beylerbeyi: 0-8

Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi: 1-3

Trabzonspor-Beşiktaş JK United Payment: 0-2

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 1-1

Hakkarigücü-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-0

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 3-0

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-ALG Spor: 3-0

Puan durumu

Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY PETROL OFİSİ23182349212856
2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ23173354144054
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET22153458134548
4.BEYLERBEYİ23145452133947
5.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT23132843241941
6.ALG SPOR23124739291040
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK23106743251836
8.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR239593327632
9.HAKKARİGÜCÜ229493142-1131
10.FATİH VATANSPOR2373133443-924
11.TRABZONSPOR2366111930-1124
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER2357112840-1222
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR2354143662-2619
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR2347121847-2919
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR2337132353-3016
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR231220986-775

24. hafta programı

Ligde 24. hafta maçları, 17 Mart Pazar günü yapılacak. Program şu şekilde:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor

12.00 Fatih Vatanspor-Hakkarigücü

12.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor

13.00 Beşiktaş United Payment-Ataşehir Belediyespor

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor

14.00 Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET

15.00 ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor

Kaynak: AA / Spor

Petrol Ofisi Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Güncel Haberler

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