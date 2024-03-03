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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta maç sonuçları

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. İşte maç sonuçları...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Beşiktaş JK United Payment-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

Fatih Vatanspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 8-0

Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-10

ALG Spor-Hakkarigücü: 1-2

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-3

Galatasaray Petrol Ofisi-Trabzonspor: 0-0

Beylerbeyi-Ataşehir Belediyespor: 1-1

Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-0

Kaynak: AA / Spor

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