Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta maç sonuçları
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. İşte maç sonuçları...
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Beşiktaş JK United Payment-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Fatih Vatanspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 8-0
Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-10
ALG Spor-Hakkarigücü: 1-2
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-3
Galatasaray Petrol Ofisi-Trabzonspor: 0-0
Beylerbeyi-Ataşehir Belediyespor: 1-1
Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-0