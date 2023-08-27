Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonun ilk haftası tamamlandı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonun ilk haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. İşte maç sonuçları...
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonun ilk haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Ataşehir Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-4
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor: 1-0
Galatasaray-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-0
Beşiktaş-ALG Spor: 1-2
Trabzonspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-0
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Hakkarigücü: 0-1
Beylerbeyi-Fatih Vatanspor: 2-0
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor