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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonun ilk haftası tamamlandı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonun ilk haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. İşte maç sonuçları...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonun ilk haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Ataşehir Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-4

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor: 1-0

Galatasaray-Wulfz Fatih Karagümrük: 2-0

Beşiktaş-ALG Spor: 1-2

Trabzonspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-0

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Hakkarigücü: 0-1

Beylerbeyi-Fatih Vatanspor: 2-0

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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