Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2 maç ertelendi
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında bugün oynanması planlanan Ataşehir Belediyespor-Trabzonspor ve Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatih Vatanspor maçları hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Diğer maçların sonuçları ise şöyle...
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında bugün 5 maç oynanırken 2 mücadele ise ertelendi.
Ataşehir Belediyespor ile Trabzonspor Kadın Futbol Takımı arasında bugün oynanması planlanan müsabaka, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları sonucu Trabzon-İstanbul uçağının iptal edilmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde diğer ertelenen mücadele ise Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatih Vatanspor maçı oldu. Karşılaşma, Zonguldak'taki yoğun yağış ve şiddetli rüzgar sebebiyle ileri bir tarihte oynanacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Hakkarigücüspor-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-4
Bitexen Adana İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
Bitexen 1207 Antalyaspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-3
ABB Fomget-Beylerbeyi: 1-0
ALG Spor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 2-2