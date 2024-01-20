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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. Hafta Maç Sonuçları

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi zirve yarışında kayıp yaşamadı. Puan durumu da güncellendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları yapıldı.

Haftaya puan puana giren Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, zirve yarışında kayıp yaşamadı. Sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğunu korudu.

Ligde tamamı bugün oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Hakkarigücü: 6-0

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-1

Ataşehir Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2

Trabzonspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler: ALG Spor: 2-3

Galatasaray Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor: 1-0

Beylerbeyi-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 5-0

Beşiktaş United Payment-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-1

Puan durumu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ17141247103743
2.GALATASARAY PETROL OFİSİ17141240142643
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET1712234193238
4.BEYLERBEYİ17122341113038
5.ALG SPOR17103431191233
6.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT1792630161429
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK1783634211327
8.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR176382422221
9.TRABZONSPOR176291825-720
10.HAKKARİGÜCÜ175392238-1618
11.AMED SPORTİF FAALİYETLER174582231-917
12.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR174492545-2016
13.FATİH VATANSPOR1743101936-1715
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR1734101231-1913
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR1725101642-2611
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR171115658-524

Kaynak: AA / Spor

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