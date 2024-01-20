Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. Hafta Maç Sonuçları
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi zirve yarışında kayıp yaşamadı. Puan durumu da güncellendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçları yapıldı.
Haftaya puan puana giren Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, zirve yarışında kayıp yaşamadı. Sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğunu korudu.
Ligde tamamı bugün oynanan müsabakalar ve alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Hakkarigücü: 6-0
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-1
Ataşehir Belediyespor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-2
Trabzonspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler: ALG Spor: 2-3
Galatasaray Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor: 1-0
Beylerbeyi-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 5-0
Beşiktaş United Payment-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-1
Puan durumu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|17
|14
|1
|2
|47
|10
|37
|43
|2.GALATASARAY PETROL OFİSİ
|17
|14
|1
|2
|40
|14
|26
|43
|3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|17
|12
|2
|3
|41
|9
|32
|38
|4.BEYLERBEYİ
|17
|12
|2
|3
|41
|11
|30
|38
|5.ALG SPOR
|17
|10
|3
|4
|31
|19
|12
|33
|6.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT
|17
|9
|2
|6
|30
|16
|14
|29
|7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|17
|8
|3
|6
|34
|21
|13
|27
|8.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|17
|6
|3
|8
|24
|22
|2
|21
|9.TRABZONSPOR
|17
|6
|2
|9
|18
|25
|-7
|20
|10.HAKKARİGÜCÜ
|17
|5
|3
|9
|22
|38
|-16
|18
|11.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|17
|4
|5
|8
|22
|31
|-9
|17
|12.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR
|17
|4
|4
|9
|25
|45
|-20
|16
|13.FATİH VATANSPOR
|17
|4
|3
|10
|19
|36
|-17
|15
|14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR
|17
|3
|4
|10
|12
|31
|-19
|13
|15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|17
|2
|5
|10
|16
|42
|-26
|11
|16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|17
|1
|1
|15
|6
|58
|-52
|4