Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. Hafta Sonuçları
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları tamamlandı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, liderlik koltuğunu Galatasaray Petrol Ofisi'nden devraldı. İşte haftanın maç sonuçları ve puan durumu...
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynandı.
Ligde tamamı bugün yapılan 16. hafta karşılaşmalarında haftaya lider giren Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Wulfz Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen Fenerbahçe Petrol Ofisi, averajla liderliği sarı-kırmızılılardan devraldı.
Yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Fatih Vatanspor-Beylerbeyi: 0-4
???????Bitexen 1207 Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Trabzonspor: 1-0
Hakkarigücü-Bitexen Anada İdmanyurduspor: 4-0
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-4
Wulfz Fatih Karagümrük-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-0
ALG Spor-Beşiktaş United Payment: 2-1
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Ataşehir Belediyespor: 5-0
Puan durumu
Ligde tamamlanan 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|16
|13
|1
|2
|41
|10
|31
|40
|2.GALATASARAY PETROL OFİSİ
|16
|13
|1
|2
|39
|14
|25
|40
|3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|16
|11
|2
|3
|40
|9
|31
|35
|4.BEYLERBEYİ
|16
|11
|2
|3
|36
|11
|25
|35
|5.ALGSPOR
|16
|9
|3
|4
|28
|17
|11
|30
|6.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT
|16
|9
|2
|5
|30
|15
|15
|29
|7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|16
|7
|3
|6
|33
|21
|12
|24
|8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|16
|6
|2
|8
|22
|20
|2
|20
|9.HAKKARİGÜCÜ
|16
|5
|3
|8
|22
|32
|-10
|18
|10.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|16
|4
|5
|7
|20
|28
|-8
|17
|11.TRABZONSPOR
|16
|5
|2
|9
|17
|25
|-8
|17
|12.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR
|16
|4
|4
|8
|25
|40
|-15
|16
|13.FATİH VATANSPOR
|16
|4
|3
|9
|19
|35
|-16
|15
|14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR
|16
|3
|4
|9
|12
|30
|-18
|13
|15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|16
|2
|4
|10
|14
|40
|-26
|10
|16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|16
|1
|1
|14
|6
|57
|-51
|4