Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynandı.

Ligde tamamı bugün yapılan 16. hafta karşılaşmalarında haftaya lider giren Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Wulfz Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen Fenerbahçe Petrol Ofisi, averajla liderliği sarı-kırmızılılardan devraldı.

Yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Fatih Vatanspor-Beylerbeyi: 0-4

???????Bitexen 1207 Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Trabzonspor: 1-0

Hakkarigücü-Bitexen Anada İdmanyurduspor: 4-0

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-4

Wulfz Fatih Karagümrük-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-0

ALG Spor-Beşiktaş United Payment: 2-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Ataşehir Belediyespor: 5-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: