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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. Hafta Sonuçları

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları tamamlandı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, liderlik koltuğunu Galatasaray Petrol Ofisi'nden devraldı. İşte haftanın maç sonuçları ve puan durumu...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynandı.

Ligde tamamı bugün yapılan 16. hafta karşılaşmalarında haftaya lider giren Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Wulfz Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen Fenerbahçe Petrol Ofisi, averajla liderliği sarı-kırmızılılardan devraldı.

Yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Fatih Vatanspor-Beylerbeyi: 0-4

???????Bitexen 1207 Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Trabzonspor: 1-0

Hakkarigücü-Bitexen Anada İdmanyurduspor: 4-0

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-4

Wulfz Fatih Karagümrük-Galatasaray Petrol Ofisi: 0-0

ALG Spor-Beşiktaş United Payment: 2-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Ataşehir Belediyespor: 5-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ16131241103140
2.GALATASARAY PETROL OFİSİ16131239142540
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET1611234093135
4.BEYLERBEYİ16112336112535
5.ALGSPOR1693428171130
6.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT1692530151529
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK1673633211224
8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR166282220220
9.HAKKARİGÜCÜ165382232-1018
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER164572028-817
11.TRABZONSPOR165291725-817
12.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR164482540-1516
13.FATİH VATANSPOR164391935-1615
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR163491230-1813
15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR1624101440-2610
16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR161114657-514

Kaynak: AA / Spor

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