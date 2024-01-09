Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın başlıyor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, yarın oynanacak maçlar şunlardır: Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Trabzonspor-Hakkarigücüspor, Beşiktaş United Payment-Karadeniz Ereğli Belediyespor, Beylerbeyi-ALG Spor, Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen 1207 Antalyaspor, Bitexen Adana İdmanyurdu-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor. 11 Ocak Perşembe günü ise Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçı oynanacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 14. hafta maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta programı şöyle:
Yarın:
12.00 Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Fatih Mimar Sinan)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
12.00 Trabzonspor-Hakkarigücüspor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
13.00 Beşiktaş United Payment-Karadeniz Ereğli Belediyespor (İBB GOB Halit Kıvanç)
14.00 Beylerbeyi-ALG Spor (Beylerbeyi 75. yıl)
14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen 1207 Antalyaspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)
11 Ocak Perşembe:
13.00 Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (İBB Esatpaşa)