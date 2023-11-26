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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta tamamlandı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta tamamlandı. Galatasaray Petrol Ofisi liderliğini sürdürdü.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta tamamlandı.

Sona eren haftanın ardından arka arkaya 7. galibiyetini alan Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü.

Ligde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1

Beşiktaş JK United Payment-Hakkarigücü: 0-1

Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 4-1

Fatih Vatanspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2

Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor: 2-1

Beylerbeyi-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-1

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ataşehir Belediyespor: 2-2

Puan durumu

Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY PETROL OFİSİ1211013092133
2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ1210022781930
3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET129213062429
4.ALG SPOR127322011924
5.BEYLERBEYİ127232491523
6.BEŞİKTAŞ JK UNITED PAYMENT1262424111320
7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK126242316720
8.HAKKARİGÜCÜ124261525-1014
9.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR114161513213
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER123451417-313
11.FATİH VATANSPOR113351219-712
12.TRABZONSPOR113261321-811
13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYA SPOR122461423-910
14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR12147620-147
15.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR121110539-344
16.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR11029833-252

Kaynak: AA / Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Petrol Ofisi Galatasaray Futbol Süper Lig Futbol Spor Haberler

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