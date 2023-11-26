Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta tamamlandı.

Sona eren haftanın ardından arka arkaya 7. galibiyetini alan Galatasaray Petrol Ofisi, liderliğini sürdürdü.

Ligde yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 2-1

Beşiktaş JK United Payment-Hakkarigücü: 0-1

Trabzonspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 4-1

Fatih Vatanspor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2

Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor: 2-1

Beylerbeyi-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-1

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Ataşehir Belediyespor: 2-2

Puan durumu

Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde: