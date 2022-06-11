Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, ücretsiz biletle izlenebilecek - Haberler

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, ücretsiz biletle izlenebilecek

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, ücretsiz biletle izlenebilecek

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor arasında yarın yapılacak final maçı, ücretsiz biletle izlenebilecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor arasında yarın yapılacak final maçı, ücretsiz biletle izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final karşılaşmasının ücretsiz biletleri, "www.passo.com.tr" ve Passo mobil uygulamasından temin edilebilecek.

Alınacak biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmayacak. Final mücadelesini statta takip etmek isteyen futbolseverler, ad-soyad, TC kimlik ve telefon numarası ile e-posta adresi bilgilerini ilgili web sayfası veya uygulamaya girerek biletlerini alabilecek.

Ayrıca maç günü stat gişelerinden bilet temin edilebilmesi de mümkün olacak.

İki takım arasındaki final karşılaşması, yarın saat 21.00'de İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Fatih Karagümrük Türkiye Futbol Spor Haberler

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