Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, 2 Haziran'da İzmir'de oynanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon, 2 Haziran Cuma günü oynanacak play-off finaliyle belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi arasındaki final karşılaşması, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.

Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.