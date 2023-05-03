Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Amed Sportif Faaliyetler: 1 Galatasaray: 5

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off çeyrek final etabı ilk maçında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 5-1 skorla mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, play-off çeyrek final ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler'in konuğu oldu. Diyarbakır Amedspor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 5-1 yenerek rövanş öncesi avantaj sağladı. Konuk ekip, 20. dakikada Ebru'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 36. dakikasında ev sahibi Kawala ile eşitliği yakaladı ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 55. dakikada Birgül, 73'te Ebru, 66 ve 77'de Yağmur'un attığı gollerle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Çeyrek finalde rövanş karşılaşması 7 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de Galatasaray'ın ev sahipliğinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. - İSTANBUL