Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 Sezonu Başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 27 Ağustos'ta başlayacak. Ligde 18 takım çift devreli olarak mücadele edecek ve sezon sonunda küme düşen takımlar belirlenecek. Transfer bedelleri ve yaş sınırlamaları ise geçerli statüde olacak.