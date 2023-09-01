Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
16.00 Hakkarigücü-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Merzan Şehir)
16.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ataşehir Belediyespor (Şehit Vefa Karakurdu)
16.00 ALG Spor-Amed Sportif Faaliyetler (Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Futbol Sahası)
16.00 Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor-Beylerbeyi (Mehmet Hayri Özkeçeci)
17.00 Fatih Vatanspor-Galatasaray (Fatih Mimar Sinan)
17.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Osmanlı)
17.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Trabzonspor (Zeytinköy 1 Nolu Saha)
17.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Vefa)