Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

AA - Emrah Oktay - Spor
 - Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ALG Spor, deplasmanda Beşiktaş Vodafone'u 2-0 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ALG Spor, deplasmanda Beşiktaş Vodafone'u 2-0 yendi.

Ligde A Grubu'nda normal sezonu ikinci tamamlayan Beşiktaş, play-off çeyrek finalinde Konak Belediyespor'u 2 maç sonunda geçerek yarı finale geldi. B Grubu'nda normal sezonu lider tamamlayan ALG Spor ise çeyrek finalde Bitexen 1207 Antalyaspor'u eleyerek yarı finalist oldu.

Yarı finalin Vodafone Park'ta oynanan ilk maçını Gaziantep temsilcisi, 12. dakikada Ruth Monique Kipoyi ve 68. dakikada Mariem Houij'n attığı gollerle 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Haziran Pazar günü Gaziantep'teki Batur Stadı'nda yapılacak. Tur atlayacak takım, Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe eşleşmesinin kazananıyla şampiyonluk maçına çıkacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Beşiktaş Play Off Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title