Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Haberler

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı finaline yükselen takımlarla, play-out turu sonucunda 1. Lig'e düşen ekipler belli oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı finaline yükselen takımlarla, play-out turu sonucunda 1. Lig'e düşen ekipler belli oldu.

Ligde play-off çeyrek finalinde rakiplerini eleyen Fenerbahçe, ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük ve Beşiktaş Vodafone yarı finale çıktı.

Kümede kalanların belirlendiği play-out turunda oynanan maçlardan sonra ise İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor, Bitexen Sivasspor, Kocaeli Bayan FK ve Yukatel Kayseri 1. Lig'e düştü.

Yapılan rövanş müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Play-off çeyrek final

Fenerbahçe-Hakkarigücü: 3-0

Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor: 2-0

ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 4-0

Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor: 4-2

Play-out

Dudullu-Kocaeli Bayan FK: 2-0

Bitexen Sivasspor-Kireçburnu: 2-2 (Penaltılar: 3-4)

Altay-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor: 2-1

Hatayspor-Yukatel Kayseri: 2-0 (Penaltılar: 4-3)

AA / Erkan Tiryaki - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Play Off, Futbol, Fatih, Spor, Haberler

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