Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın yapılacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın yapılacak.
A ve B Grubu'nda tamamı yarın saat 12.00'da başlayacak maçların programı şöyle:
A Grubu:
Kireçburnu-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Çayırbaşı)
Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (İBB Esatpaşa)
Kocaeli-Fenerbahçe (Mehmet Ali Kağıtçı)
Beliktaş Vodafone-Altay (Gebze Alaettin Kurt)
Fatih Vatanspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Fatih Mimar Sinan)
Hatayspor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Kırıkhan İlçe)
B Grubu:
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim)
Trabzonspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
Yukatel Kayseri-Galatasaray Hepsiburada (Vali Nihat Canpolat Sümer)
Çaykur Rizespor-Bitexen Sivasspor (Şenol Birol Futbol Kompleksi)
Konak Belediyespor-Dudullu (Atatürk)
ALG Spor-Hakkarigücü (Batur)