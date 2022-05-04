Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın yapılacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın yapılacak.

A ve B Grubu'nda tamamı yarın saat 12.00'da başlayacak maçların programı şöyle:

A Grubu:

Kireçburnu-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Çayırbaşı)

Ataşehir Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (İBB Esatpaşa)

Kocaeli-Fenerbahçe (Mehmet Ali Kağıtçı)

Beliktaş Vodafone-Altay (Gebze Alaettin Kurt)

Fatih Vatanspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Fatih Mimar Sinan)

Hatayspor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Kırıkhan İlçe)

B Grubu:

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim)

Trabzonspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

Yukatel Kayseri-Galatasaray Hepsiburada (Vali Nihat Canpolat Sümer)

Çaykur Rizespor-Bitexen Sivasspor (Şenol Birol Futbol Kompleksi)

Konak Belediyespor-Dudullu (Atatürk)

ALG Spor-Hakkarigücü (Batur)

AA / Erkan Tiryaki - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyespor, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title