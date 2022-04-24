Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde bugün yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Altay-Fenerbahçe: 0-11
Fatih Vatanspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-0
Kocaeli Bayan FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-3
Ataşehir Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 0-2
Hatayspor-Kireçburnu: 2-2
Beşiktaş Vodafone- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor: 3-5
B Grubu:
ALG Spor-Galatasaray Hepsiburada: 5-1
Trabzonspor-Bitexen Sivasspor: 2-0
Yukatel Kayseri Kadın FK-Çaykur Rizespor: 1-0
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Dudullu: 2-0
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-5
Konak Belediyespor-Hakkarigücü: 1-0
AA / Süha Gür - Spor