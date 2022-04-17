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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

AA - Sayim Harmancı - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 18. haftasında Hakkarigücü Spor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 1-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 18. haftasında Hakkarigücü Spor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 1-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmada Hakkari ekibi, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u konuk etti.

İki takımın futbolcuları "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Çekişmeli geçen maçta rakibini 1-0 yenen Hakkarigücü, puanını 40'a çıkardı.

Karşılaşmayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Mustafa Emre Kılıç, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve çok sayıda taraftar izledi.

AA / Sayim Harmancı - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kadına şiddet, Futbol, Adana, Spor, Haberler

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