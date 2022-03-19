Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
AA - Ercan Çakar - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftası yapılan maçlarla başladı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftası yapılan maçlarla başladı.
Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
A Grubu:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Fenerbahçe: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-1207 Antalyaspor Kadın FK: 0-1
Altay-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-7
B Grubu:
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Bitexen Sivasspor Kadın FK: 0-1
Konak Belediyespor-Çaykur Rizespor: 1-1
Wulfz Fatih Karagümrük-Dudullu: 2-0
ALG Spor-Trabzonspor: 3-0
AA / Ercan Çakar - Spor