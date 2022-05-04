Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nda pedallar "barış için" çevrilecek - Haberler

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Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nda pedallar "barış için" çevrilecek

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nda pedallar 'barış için' çevrilecek

İstanbul'da 12 Haziran'da yapılacak Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nın geliri dünyada savaş mağduru olan çocuklara yardım için kullanılacak.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 12 Haziran'da yapılacak Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı'nın geliri dünyada savaş mağduru olan çocuklara yardım için kullanılacak.

Beykoz Belediyesi'nin katkısıyla yerli ve yabancı 2 bin bisikletçinin katılacağı organizasyon "Barış için pedalla" sloganıyla düzenlenecek.

Organizasyonda elde edilecek bütün gelirle dünyada savaştan etkilenen çocuklar için fon oluşturulacağı bildirildi.

Yarışa katılmak isteyenlerin "Turkcell GranFondo Serisi" uygulaması ya da internet sitesi üzerinden kayıtlarını yaptırabileceği belirtildi.

Bu yıl 40 ve 82 kilometre olmak üzere iki parkurda yapılacak yarışın yanı sıra 10-12 Haziran'da Beykoz Sahili'nde Bisiklet Festivali de düzenleneceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bisiklet Yarışı, İstanbul, Haziran, Spor, Haberler

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