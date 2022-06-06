Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisikleti Yarışı'nın basın toplantısı yapıldı - Haberler

Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisikleti Yarışı'nın basın toplantısı yapıldı.

Beykoz'daki Gümüşsuyu Restoran'da yapılan toplantıya, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, Bisan CEO'su Ali Orçun Bal ve Doğan Trend Otomobil Pazarlama Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven katıldı.

Çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirten Murat Aydın, "Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir toplum olmak istiyoruz. Doğada yapılan bisiklet sporunun bu anlamda çok etkili olduğuna inanıyorum. Çocukluğumda başlayan bisiklet sevgim hala devam ediyor. Hayalim, bu yollarda otomobilden daha çok bisikletlinin geçtiğini görmek. Bu çok da kolay olur. Rol modellerin üzerlerine düşen görevi yapması ve kamunun destek olması lazım. Her şeyimizle bisikletin yanındayız. Bu hareketin Türkiye'de yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Buna bisiklet devrimi diyorum. Bunun öncüsü de Beykoz halkıdır." ifadelerini kullandı.

İsmail Özbayraktar: "Festival havasında yaşanacak bir organizasyon"

Turkcell olarak sporu sevdirmeye yönelik organizasyonları desteklediklerinin altını çizen İsmail Özbayraktar, "Bu organizasyon, geçen sene sağlıklı bir bebek olarak doğdu. Burada çok şanslıyız. Kamunun desteğini üst düzeyde yaşıyoruz. Sporcuların katılımı çok önemli. Gerçekten bisikletin liderliğini yapan sporcular bu organizasyonda yer alıyor. Çok değerli markalar var. Bir sinerjiyle çok güzel bir organizasyon meydana getirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Bu yıl Kızılay ile iş birliği yaptıklarına vurgu yapan Özbayraktar, "Savaş mağduru çocuklar için pedallayacağız. Bu, inşallah savaşsız bir dünyaya giden adımlar olur. Çok güzel ve festival havasında yaşanacak bir organizasyon. İnşallah keyifli vakitler geçireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Ali Orçun Bal: "Türk bisikletinin Tour de France'ta yarışmasını hedefliyoruz"

Bisan CEO'su Ali Orçun Bal, bir Türk sporcusu, Türk bisikleti ve Türk markasının Fransa Bisiklet Turu'nda (Tour de France) yer almasını hedeflediklerini söyledi.

Bisan'ın Türk halkıyla manevi bağ kuran markalardan biri olduğunun altını çizen Bal, "Bisan, bu yarışın bisiklet ana sponsoru. Türk halkına karşı sorumluluklarımızın olduğunu düşünüyoruz. Bu tip etkinliklerde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu serinin devam etmesi adına bundan sonraki süreçte tüm desteği vereceğiz." dedi.

Bisan Factory Racing Team adı altında 3 yıllık bir yarış takımına sahip olduklarını aktaran Ali Orçun Bal, "Bu spora gönül vermiş 15 yaş altı sporcuları yetiştiriyoruz. Spor Toto Cycling Team ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması yaptık. Amacımız, başarılı sporcuların Spor Toto'ya geçişini sağlamak. Onlara imkan tanımak. En baştan beri Tour de France'da Türk sporcu, Türk takımı ve Türk bisikletinin yarışmasını istiyoruz. Çeşitli hedeflerimiz var. Destekler, bu hedefte bir mihenk taşı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell ile aynı taraftan bakıyoruz. İyi bir projeyle bu hedefe giden yolu kısaltmaya çalışıyoruz. Hedefe ulaşacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Suzuki olarak Turkcell Granfondo Yol Bisikleti Yarışı'nın resmi araç sponsoru olduklarını kaydeden Şirin Mumcu Yurtseven ise "Bu yarışta olmaktan ve bisiklet sporunu desteklemekten dolayı çok mutluyuz. Katılımcılara güvenli ve keyifli sürüş diliyorum." ifadelerini kullandı.

Turkcell Granfondo İstanbul

Bu yıl Turkcell'in sponsorluğunda ikinci kez gerçekleştirilecek organizasyon, 12 Haziran Pazar günü koşulacak.

Beykoz'un ev sahipliği yapacağı yarış, 40 kilometrelik Samsung Galaxy ve 82 kilometrelik Suzuki parkurlarından oluşacak.

Beykoz Belediyesinin önünden başlayacak Turkcell Granfondo İstanbul'a yaklaşık 2 bin bisikletçinin katılması bekleniyor.

Yarıştan elde edilecek gelirle tüm dünyada savaş mağduru çocuklar için fon oluşturulacak.