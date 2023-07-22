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Türk Yüzücüler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Madalya İçin Yarışacak

Spor Haberleri

Japonya'da düzenlenecek olan Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan 8 milli sporcu madalya için mücadele edecek.

Japonya'da yarın başlayacak Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 8 milli sporcu madalya için yarışacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23-30 Temmuz tarihlerinde Kyüshü bölgesi Fukuoka kentinde düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonası'nda kulaç atacak milli takım kafilesi, bu ülkeye gitti.

Organizasyonda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek sporcular şöyle:

Merve Tuncel, Deniz Ertan, Ela Naz Özdemir, Ecem Dönmez, Baturalp Ünlü, Hüseyin Emre Sakçı, Berke Saka ve Berkay Ömer Öğretir.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Japonya Türkiye Dünya Spor Haberler

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