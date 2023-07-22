Türk Yüzücüler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Madalya İçin Yarışacak

Japonya'da düzenlenecek olan Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan 8 milli sporcu madalya için mücadele edecek.