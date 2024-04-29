Türk Yüzücüler Bulgaristan'da 137 Madalya Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen 11. Yüzme Yetenek Kupası'nda Türk yüzücüler, 52 altın, 45 gümüş, 40 bronz olmak üzere toplam 137 madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamaya göre, Burgaz kentinde gerçekleştirilen 11. Yüzme Yetenek Kupası'nda, federasyon karması 52 altın, 45 gümüş, 40 bronz madalya olmak üzere toplam 137 madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporcular yaş grubu kategorilerinde ise 6 kupa kazanırken, TYF karması genel sıralamada birincilik elde etti.