Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları havada '100' çizdi ve vatandaşların nefesini kesti.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, havada "100" çizdi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları havada "100" çizerken, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteriyi izlemek için boğaza gelen vatandaşların nefesini kesti. Havada görsel şölen oluştu. - İSTANBUL