Türk Yıldızları Manisa'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Manisa'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriyi çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi ve Türk pilotlarına alkışlarıyla destek verdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Yunusemre Belediyesince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gösteri uçuşunu, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.
Evrenos Spor Tesisleri'nde toplanan izleyenler, zorlu manevraları başarıyla yapan Türk pilotlarına alkışlarıyla destek verdi. Birçok kişi, cep telefonu kameralarıyla gösteriyi görüntüledi.
Türk Yıldızları'nın, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ithafen gökyüzüne "100" sayısını çizerek başladığı gösterisi, yaklaşık yarım saat sürdü.