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Türk Yıldızları Manisa'da Gösteri Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Manisa'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriyi çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi ve Türk pilotlarına alkışlarıyla destek verdi.