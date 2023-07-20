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Türk Yıldızları Isparta semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi

Spor Haberleri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Isparta semalarında 4 uçakla keşif uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri uçuşu öncesinde yapılan keşif uçuşu, Ispartalılara muhteşem bir gösteri vaat ediyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 4 uçak ile Isparta semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Isparta Belediyesi Lavanta Günleri Gençlik Festivali etkinlikleri çerçevesinde Cumartesi günü 6 uçakla 30 dakika sürecek gösteri uçuşu öncesinde Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri öncesi 4 uçak ile Gökkubbe Fuar Alanı'nda keşif uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları muhteşem ve senkronize uçuşlarını Ispartalılar için Cumartesi günü yapacak. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Isparta Spor Haberler

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