Türk Yıldızları Isparta semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Isparta semalarında 4 uçakla keşif uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri uçuşu öncesinde yapılan keşif uçuşu, Ispartalılara muhteşem bir gösteri vaat ediyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 4 uçak ile Isparta semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Isparta Belediyesi Lavanta Günleri Gençlik Festivali etkinlikleri çerçevesinde Cumartesi günü 6 uçakla 30 dakika sürecek gösteri uçuşu öncesinde Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri öncesi 4 uçak ile Gökkubbe Fuar Alanı'nda keşif uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları muhteşem ve senkronize uçuşlarını Ispartalılar için Cumartesi günü yapacak. - ISPARTA