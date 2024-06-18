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Türk ve Gürcü taraftarlar arasında gerginlik yaşandı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki Gürcistan maçı öncesi BVB Dortmund Stadı'nda Türk ve Gürcü taraftarlar arasında tribünde arbede yaşandı. İki takım taraftarları arasında bayraklarla saldırılar gerçekleşti.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde tribünlerde gerginlik yaşandı.

BVB Dortmund Stadı'na gelen Türk ve Gürcü taraftarlar arasında tribünde arbede yaşandı. İki takım taraftarlarının birbirine en yakın olduğu bölgede yaşanan gerinlikte iki takım taraftarları ellerindeki bayraklarla birbirine saldırdı.

Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin araya girmesiyle önlendi.

Kaynak: AA / Spor

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