Türk tenisçi Berfu Cengiz, İstanbul'daki turnuvada finale yükseldi
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Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Tenis Federasyonu turnuvası "W60 Istanbul 23 April Cup"ta Berfu Cengiz finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Tenis Federasyonu turnuvası "W60 Istanbul 23 April Cup"ta Berfu Cengiz finale yükseldi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde 5 numaralı seri başı Darya Astakhova ile karşılaşan Berfu, ilk seti 6-2 kazandı. Berfu, 2-1 önde olduğu ikinci sette rakibinin sakatlık sebebiyle maçtan çekilmesiyle adını finale yazdırdı.
Günün diğer yarı final maçında ise İlay Yörük, Rumen rakibi Irina Maria Bara'ya 6-1 ve 6-3'lik setlerle 2-0 mağlup oldu ve final şansını yitirdi.
Berfu Cengiz-Irina Maria Bara arasında oynanacak 60 bin dolar ödüllü turnuvanın final mücadelesi, yarın saat 11.00'de başlayacak.