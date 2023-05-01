Türk Telekomlu oyuncular, 7Days Avrupa Kupası'nı kazanacaklarına inanıyor

LAS Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları, 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya temsilcisi Gran Canaria ile oynayacakları maçı kazanarak kupayı kaldırmak istediklerini belirtti.

Gran Canaria ile organizasyonun finalinde oynayacağı maç için İspanya'ya hareket eden oyuncular, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takım kaptanı Semih Erden, Gran Canaria mücadelesinin takım için çok önemli bir karşılaşma olduğunu ifade etti.

Finalde olmayı çok istediklerini belirten Semih, "İstediğimiz gibi finale kadar gelebildik. Önümüzde bir maç kaldı. Gran Canaria bildiğimiz bir rakip. Ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ülkemize bu kupayı getirmek istiyoruz. İnşallah da bunu başarırız. Kaptan olarak, takımın enerjisi ve motivasyonunun yüksek olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Takımın Fransız basketbolcusu Axel Bouteille de "Çok heyecanlı bir maç olacak. Son gücümüzle hazırlığımızı yapıyoruz ve çarşamba günü oraya kazanmak için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın tecrübeli oyuncularından Mehmet Yağmur da final maçına çıkacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Normal sezonda Gran Canaria ile iki sefer karşılaştıklarını anımsatan Mehmet, "Maça iyi hazırlandık. 2 günümüz daha var. Umuyorum Türkiye'ye bir Avrupa Kupası getireceğiz." dedi.

Erkan Yılmaz: "Bir hayalimiz var"

Oyunculardan Erkan Yılmaz ise İspanya yolculuğunun başlamasından itibaren yavaş yavaş heyecanlandıklarını vurgulayarak, "Bir hayalimiz var. İnşallah onu gerçekleştirmek ve kupayı kazanmak için oraya için gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Basketbolculardan Berk Demir de Gran Canaria'nın bu sezon evinde maç kaybetmediğini hatırlatarak, "Normal sezonda iki maçta da iyi mücadele ettik. Yine kendimize güveniyoruz. Heyecanlıyız ve inanıyoruz. Çok zor bir deplasman maçı olsa da kazanıp kupayı Türkiye'yi getirmek tek amacımız." diye konuştu.