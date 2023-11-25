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Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 112-89 Yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 112-89 yendi. Maçın salonu Ankara'da gerçekleşti ve Türk Telekom takımı galibiyete ulaştı.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Murat Ciner

Türk Telekom : Yiğitcan Saybir 10, Wallace 23, Okben Ulubay 21, Enoch 13, İsmail Cem Ulusoy 7, McDuffie 11, Mehmet Yağmur, Palmer JR 17, Metehan Akyel 4, Troy Selim Şav 4, Oğuz Kaan Yarkut 2

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Nate Mason 20, Pecarski 6, Lomazs 24, Çağatay Özkan, Oturu 22, Ömer Yasir Küçük, Berke Aygündüz 6, Alihan Demir 2, Oktay Güneş, Bleijenbergh 9, Ragıp Berke Atar, İsmail Karabilen

1. Periyot: 31-23

Devre: 55-38

3. Periyot: 76-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 112-89 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Merkezefendi Türk Telekom Ankara Spor Haberler

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