Türk Telekom, Yiğitcan Saybir'i kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 24 yaşındaki forvet Yiğitcan Saybir'i kadrosuna dahil etti. Kulüp, yeni sezon öncesi yapılandırmasını sürdürüyor ve bu transferle birlikte yedinci oyuncuyu kadrosuna katmış oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 24 yaşındaki forvet Yiğitcan Saybir'i kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, yedinci transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yiğitcan Saybir'i renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams, Troy Selim Şav ve James Palmer ile sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor