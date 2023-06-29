Türk Telekom, Yiğitcan Saybir'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 24 yaşındaki forvet Yiğitcan Saybir'i kadrosuna dahil etti. Kulüp, yeni sezon öncesi yapılandırmasını sürdürüyor ve bu transferle birlikte yedinci oyuncuyu kadrosuna katmış oldu.