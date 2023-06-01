Türk Telekom Yarı Finale Yükseldi

SALON: Ankara SporHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Murat CinerTÜRK TELEKOM: Grant 23, Jones 18, Bouteille 12, Erkan Yılmaz 7, Sestina 17, Taylor 9, Rıdvan Öncel 5, Mehmet Yağmur, Semih Erden, Berk DemirGALATASARAY NEF: Sadık Emir Kabaca 8, Ennis 23, McGee 2, Caloiaro 15, Muhaymin Mustafa 2, Göksenin Göksal 10, Russell 7, Mahir Ağva 3, Ristic 5, Ege Tan Yıldızoğlu 21'İNCİ PERİYOT: 25-20İLK YARI: 48-403'ÜNCÜ PERİYOT: 64-555 FAUL: Mahir Ağva ( Galatasaray Nef ) Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Türk Telekom, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor