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Türk Telekom Yarı Finale Yükseldi

Türk Telekom Yarı Finale Yükseldi

Spor Haberleri

Türk Telekom, Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Murat Ciner

TÜRK TELEKOM: Grant 23, Jones 18, Bouteille 12, Erkan Yılmaz 7, Sestina 17, Taylor 9, Rıdvan Öncel 5, Mehmet Yağmur, Semih Erden, Berk Demir

GALATASARAY NEF: Sadık Emir Kabaca 8, Ennis 23, McGee 2, Caloiaro 15, Muhaymin Mustafa 2, Göksenin Göksal 10, Russell 7, Mahir Ağva 3, Ristic 5, Ege Tan Yıldızoğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 25-20

İLK YARI: 48-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-55

5 FAUL: Mahir Ağva ( Galatasaray Nef )

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Türk Telekom, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka Türk Telekom Galatasaray Nef Spor Haberler

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