Türk Telekom, Uros Trifunovic'i Kiralık Olarak Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Sırp oyuncu Uros Trifunovic'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Uros Trifunovic'i kiralık olarak takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Uros Trifunovic." denildi.

Bu yaz Maccabi Rapyd ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki basketbolcu, ülkesinin Partizan, Mladost ve Mega Basket kulüplerinin yanı sıra TOFAŞ'ta da forma giydi.

Sırbistan Milli Takımı'nın formasını da giyen Trifunovic, oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabiliyor.