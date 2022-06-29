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Türk Telekom'un milli badmintoncuları Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türk Telekom'un milli badmintoncuları Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü badminton branşı milli sporcularından Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Cezayir'in Oran şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü badminton branşı milli sporcularından Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Cezayir'in Oran şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride amatör sporcuları desteklemeyi sürdürürken uluslararası başarılara da yenileri ekleniyor. Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü badminton branşı milli sporcuları Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Cezayir'in Oran şehrinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil ettiler.

Zorlu rakipleri elediler, şampiyon oldular

Çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Türk Telekom'un milli sporcuları çeyrek finalde İspanya'yı yarı finalde ise Sırbistan'ı devirerek finale çıktılar. 27 Haziran'daki finalde ise İtalya'yı yenmeyi başaran sporcular, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldular.

Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 42 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları Türk Telekom Cezayir Haberler

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