Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ağırlayacak
Tivibu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi Orta Nokta Özel programında konuk edecek. Büyükekşi, canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunacak ve Milli Takımın Euro 2024'e katılma hedefi hakkında konuşacak.
Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ağırlayacak.
Tivibu açıklamasına göre, Tivibu, sporun önemli isimlerini ekrana taşımaya devam ediyor. TFF Başkanı Büyükekşi, Orta Nokta Özel programında Erkut Öztürk'ün konuğu olacak.
Büyükekşi, 13 Eylül Çarşamba günü saat 21.00'de canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak.
Programda, Büyükekşi'nin, Ermenistan ile oynanan UEFA Euro 2024 elemeleri maçının ardından Milli Takımın Euro 2024'e katılma hedefi hakkında da açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Ayrıca Başkan Büyükekşi, altyapı akademilerindeki Türkiye modeli gibi Türk futbolunun geleceğini Tivibu Spor'da değerlendirecek.