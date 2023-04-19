Türk Telekom'un 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde rakibi Prometey oldu
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Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Ukrayna'nın Prometey takımıyla eşleşti.
Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Ukrayna'nın Prometey takımıyla eşleşti.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 86-76 yenerek son 4 takım arasına kalan mavi-beyazlıların yarı finaldeki rakibi de belli oldu.
Prometey, çeyrek finalde Yunan ekibi Promitheas'ı 80-57'lik skorla eledi. Başkent ekibi, tek maçlı eleme sistemine göre yapılacak yarı final maçını gelecek hafta içi deplasmanda oynayacak. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Prometey, maçlarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynuyor.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor