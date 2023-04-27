Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türk Telekom'un 7Days Avrupa Kupası finalinde rakibi Gran Canaria oldu

Türk Telekom'un 7Days Avrupa Kupası finalinde rakibi Gran Canaria oldu

Spor Haberleri

Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya'nın Gran Canaria takımıyla eşleşti.

Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya'nın Gran Canaria takımıyla eşleşti.

Kupanın yarı finalinde Ukrayna'nın Prometey takımını 76-74 yenen Türk Telekom'un finaldeki rakibi belli oldu.

İspanya temsilcileri arasında oynanan diğer yarı final maçında Gran Canaria, sahasında Joventut Badalona'yı 89-86 mağlup ederek finale çıktı.

Final karşılaşması 3 Mayıs'ta Gran Canaria'nın ev sahipliğinde yapılacak. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselen Türk Telekom, Gran Canaria ile grupta oynadığı iki maçı da kaybetmişti.

Gran Canaria ayrıca son 16 turunda Frutti Extra Bursaspor'u elemişti.

7Days Avrupa Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon doğrudan THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türk Telekom Gran Canaria basketbol İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title