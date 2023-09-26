Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'un 2023-2024 sezonu takım kadrosu belli oldu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Nenad Canak başantrenörlüğündeki takımın yeni sezon kadrosunda yer alacak isimler şöyle:

"Mehmet Yağmur, Tyrone Wallace, Steven Enoc, Okben Ulubey, İsmail Cem Ulusoy, Metehan Akyel, Yiğitcan Saybir, Troy Selim Şav, Boran Güler, Atakan Biçer, Mevlüt Melih Doğan, James Palmer, Markis McDuffie, Jalen Adams."