Türk Telekom, Tyrone Wallace'ı kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Tyrone Wallace'ı transfer etti. Ankara temsilcisi, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Tyrone Wallace kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeni sezon öncesi transferlerini devam ettiren başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Tyrone Wallace, yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Paris Basketbol forması giyen Tyrone Wallace'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Tyrone Wallace." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor