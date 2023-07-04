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Türk Telekom, Tony Taylor ile yollarını ayırdı

Türk Telekom, Tony Taylor ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, 32 yaşındaki oyun kurucu Tony Taylor ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Taylor'a teşekkür ederek yeni yolculuğunda başarılar diledi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 32 yaşındaki oyun kurucu Tony Taylor'la yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncusu Tony Taylor'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmet ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Basketbol Süper Ligi Türk Telekom basketbol Spor Haberler

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