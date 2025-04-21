Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Türk Telekom, TOFAŞ'ı 86-72 Yenerek Galibiyetini Elde Etti

Türk Telekom, TOFAŞ'ı 86-72 Yenerek Galibiyetini Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Türk Telekom, TOFAŞ'ı 86-72'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın periyotları ise 8-17, 36-30 ve 66-46 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Özlem Yalman, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

Türk Telekom : İsmet Akpınar 24, Alexander 10, Berkan Durmaz 7, Brown 10, Rodas 3, Mahir Ağva, Hanlan 12, Smith 7, Makoundou 4, Bess 9

TOFAŞ: Obrien 12, Perez 16, Yiğitcan Saybir 12, Reed 6, Pasecniks 2, Trifunovic 13, Berk Demir 4, Bankston 4, Özgür Cengiz 3

1. Periyot: 8-17

Devre: 36-30

3. Periyot: 66-46

5 faulle çıkan: Dk. 35.48 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın son maçında Türk Telekom, konuk ettiği TOFAŞ'ı 86-72 yendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.