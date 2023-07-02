Türk Telekom, Steven Enoch'u transfer etti
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Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, ABD'li pivot Steven Enoch'u kadrosuna kattığını duyurdu. Ankara temsilcisi, geçtiğimiz sezon Baskonia forması giyen Enoch'u renklerine bağladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 25 yaşındaki ABD'li pivot Steven Enoch'u transfer ettiğini açıkladı.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Steven Enoch yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Baskonia forması giyen Steven Enoch'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Steven Enoch." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor