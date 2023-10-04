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Türk Telekom, Romanya deplasmanında mağlup oldu

Türk Telekom, Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımına 80-71 yenildi. Türk Telekom, maçın ilk çeyreğini geride kapandı ve farkı eritmek için çabalasa da galibiyet elde edemedi.