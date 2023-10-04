Türk Telekom, Romanya deplasmanında mağlup oldu
Türk Telekom, Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımına 80-71 yenildi. Türk Telekom, maçın ilk çeyreğini geride kapandı ve farkı eritmek için çabalasa da galibiyet elde edemedi.
Türk Telekom, Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında, deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımına 80-71 yenildi.
Cluj'daki maçın ilk çeyreğini 28-14 geride kapatan Türk Telekom, devreye de 50-26 geride tamamladı.
Üçüncü çeyrekte farkı eriten Türk Telekom, son çeyreğe 59-52 geride girdi. Dördüncü çeyrekte Romanya temsilcisi, farkın daha da erimesine izin vermedi ve maçtan 80-71 önde ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor