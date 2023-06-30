Türk Telekom, Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 26 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdığını duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 'Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncusu Rıdvan Öncel'e bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmet ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.