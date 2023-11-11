Türk Telekom, Reeder Samsunspor'u 89-69 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 89-69 yendi. Türk Telekom, üç sayı çizgisinden yüksek isabet oranıyla oynadığı ve ikinci şans sayıları bulduğu maçta galip geldi.

Salon: Ankara

Hakemler: Kaan Büyükçil, Polat Parlak, Berk Kurtulmuş

Türk Telekom : Adams 9, Wallace 17, Okben Ulubay 9, McDuffie 9, Enoch 13, Yiğitcan Saybir 12, Metehan Akyel 11, Boran Güler 8, Troy Selim Şav, Atakan Biçer, Oğuz Kaan Yarkut 1

Reeder Samsunspor : Crawford 26, Henry 15, Göktuğ Baş 11, Levi 8, Tarık Sezgün 2, Mooney 5, Bora Satır, Engin Kalkan 2, Mert Ali Sert, Arda Berk Kaya

1. Periyot: 19-19

Devre: 48-35

3. Periyot: 65-51

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 89-69 yendi.

Reeder Samsunspor, Crawford'ın etkili oyunu sayesinde ilk 6 dakikada 19-13 üstünlük sağladı. Fakat Türk Telekom bu noktadan sonra 18-0'lık seri yakaladı.

İlk çeyreği 19-19 eşitlikle kapatan Türk Telekom, 2. periyodun 4. dakikası sonunda 31-19 öne geçti. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve başkent ekibi, soyunma odasına 48-35 önde girdi.

Türk Telekom, üç sayı çizgisinden yüksek isabet oranıyla oynadığı ve ikinci şans sayıları bulduğu 3. çeyrekte farkı 19 sayıya (58-39) kadar çıkarsa da Crawford ve Henry'nin basketleriyle maçta kalan Reeder Samsunspor, son 10 dakikaya 65-51 geride girdi.

Kalan bölümde sıkı savunmasıyla rakibini top kayıplarına zorlayan Türk Telekom, Reeder Samsunspor'un da oyundan düşmesiyle sahadan 89-69 galip ayrıldı.