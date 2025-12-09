Haberler

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Ratiopharm Ulm'e konuk olacak

Güncelleme:
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 10. maçında yarın Almanya'da Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak. Grupta Türk Telekom, 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 10. maçında yarın deplasmanda Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.

Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta Türk Telekom 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3'üncü, Ratiopharm Ulm ise 4 galibiyet, 5 yenilgiyle 7'nci sırada yer alıyor.

İki ekip arasındaki karşılaşmalarda Türk Telekom'un ve Ratiopharm Ulm'ün 2'şer galibiyeti bulunuyor. Başkent ekibi, grupta Ulm'e karşı oynadığı ilk maçı seyircisi önünde 96-93 kaybetmişti.

