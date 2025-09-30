Haberler

Türk Telekom, Ratiopharm Ulm'a Yenildi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibine 93-96 mağlup oldu. Maçın başında önde olmasına rağmen, son periyotta rakip takımın etkili oyununa engel olamayarak mücadeleyi kaybetti.

Salon: Ankara

Hakemler: Michele Rossi (İtalya), Nick Van Den Broeck (Belçika), Stefan Calic (Sırbistan)

Türk Telekom : Allman 14, Berkan Durmaz 10, Ata Kahraman, Doğuş Özdemiroğlu 6, Bankston 12, Usher 24, Yavuz Gültekin 3, Simonovic 7, Jaleen Smith 17

Ratiopharm Ulm: Schoormann 9, Jensen 18, Ledlum 10, Mark Smith 23, Sengfelder 11, Weidemann 12, Osborne 6, Anigbata, Garavaglia 4, Diakite 3, Faye

1. Periyot: 23-20

Devre: 39-48

3. Periyot: 65-70

Beş faulle çıkan: 39.29 Mark Smith (Ratiopharm Ulm)

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında evinde Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'e 93-96 yenildi.

Mücadelenin ilk bölümü karşılıklı sayılarla 12-11 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom, pota altından ve üçlüklerle bulduğu sayılarla farkı 6'ya (22-16) kadar çıkardı. Kalan bölümde Ratiopharm Ulm daha etkili olsa da Türk Telekom, ilk çeyreği 23-20 önde geçti.

İkinci periyota iyi başlayan Alman ekibi ilk 5 dakikaya 35-28 önde girdi. Çeyreğin orta bölümü iki takımın karşılıklı sayılarıyla devam etti. Serbest atışlardan istediği verimi alamayan Türk Telekom, soyunma odasına 39-48 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte Usher ve Doğuş Özdemiroğlu ile sayılar üreten Türk Telekom, 24. dakikada farkı 2'ye (53-55) indirdi. Orta bölümde etkili oyununu sürdüren başkent ekibi, 64-61 öne geçti. Jensen'in iyi oyunu ve boyalı alan sayılarıyla Ratiopharm Ulm, üçüncü çeyreği 70-65 önde tamamladı.

Final periyodunun ilk dakikasında 5 sayılık seri yakalayan Ratiopharm Ulm, farkı 10'a (65-75) çıkardı. Türk Telekom, maçın sonuna 4 dakika 38 saniye kala skoru 76-81'e getirdi. Alman ekibi kalan bölümde farkı korudu ve karşılaşmayı 96-93 kazandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
