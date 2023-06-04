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Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı yendi

Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı yendi

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Türk Telekom, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Türk Telekom : Rıdvan Öncel, Grant 18, Berk Demir 3, Bouteille 17, Jones 25, Mehmet Yağmur 3, Semih Erden 2, Taylor 13, Erkan Yılmaz 5, Sestina 12

Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 12, Jaylon Brown 11, Angola 22, Vitto Brown 14, Delgado 15, Mc Collum 10, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı 7, Deniz Kılıçlı 3

1. Periyot: 23-25

Devre: 48-50

3. Periyot: 73-70

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Türk Telekom, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yendi.

İlk periyotta iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin ilk 5 dakikası 13-10 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Son dakikaya kadar çekişmeli geçen ilk periyot, Pınar Karşıyaka'nın 25-23 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, Delgado ve Jaylon Brown'un sayılarıyla 12. dakikada 4-0'lık seri yakaladı ve farkı 6 sayıya (23-29) çıkardı. Konuk ekibe; Taylor, Sestina, Jones ve Grant ile karşılık veren Türk Telekom, 18. dakikada bir sayı (42-41) öne geçti. Vitto Brown ve Delgado'nun sayılarıyla aradaki farkı kapatan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 50-48 önde girdi.

Üçüncü periyoda katı savunma yaparak başlayan Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'ya 4 dakikada 3 sayı imkanı tanıdı. Boyalı alanda etkili olan Türk Telekom, Jones, Grant, Bouitelle ve Semih Erden basketleriyle farkı 25. dakikada farkı 6 sayıya (62-56) çıkardı. Karşılıklı sayıların atıldığı üçüncü çeyreği Türk Telekom, 73-70 önde tamamladı.

Final periyoduna Angola ve Thomas Akyazılı'dan bulduğu 2 üçlükle başlayan Pınar Karşıyaka'ya, Türk Telekom, boyalı alandan Bouteille ve Grant ile karşılık verdi. Mücadelenin 34. dakikası 80-80 eşitlikle geçildi. Bu dakikada sonra her iki takımda hücumda ve savunmada etkili oynarken, daha az hata yapan Türk Telekom, müsabakayı 98-94 kazandı.

Serinin ikinci maçı 6 Haziran Salı günü 20.00'de yine Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Pınar Karşıyaka Türk Telekom Türkiye Spor Haberler

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