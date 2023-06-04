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Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

Spor Haberleri

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı sahasında 98-94 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

SALON: Ankara Spor HAKEMLER: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu

TÜRK TELEKOM: Rıdvan Öncel, Grant 18, Bouteille 17, Berk Demir 3, Jones 25, Taylor 13, Sestina 12, Erkan Yılmaz 5, Semih Erden 2, Mehmet Yağmur 3

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 12, Jaylon Brown 11, Angola 22, Vitto Brown 14, Delgado 15, McCollum 10, Thomas Akyazılı 7, Berkan Durmaz, Deniz Kılıçlı 3

1'İNCİ PERİYOT: 23-25

İLK YARI: 48-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-70

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı sahasında 98-94 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-23, ilk yarısını ise 50-48 Pınar Karşıyaka üstün tamamladı. Üçüncü periyotta daha iyi bir görüntü ortaya koyan ev sahibi ekip, 25 sayı ürettiği periyodu 73-70 önde kapattı. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, parkeden 98-94 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Tyrique Jones 25 sayıyla oynarken, Jerian Grant 18 sayı 11 asistle double-double yaptı. Deplasman ekibinde ise Braian Angola'nın 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Türk Telekom - Pınar Karşıyaka serisinde 2'nci karşılaşma 6 Haziran Salı günü Ankara Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka Türk Telekom Sigorta Türkiye Spor Haberler

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