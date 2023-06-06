Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'ya mağlup oldu

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play Off Yarı Final ikinci maçında Pınar Karşıyaka'ya 92-81 mağlup oldu. Türk Telekom bu sezon iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde ilk kez kaybetti.

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play Off Yarı Final ikinci maçında Pınar Karşıyaka'ya 92-81 mağlup oldu. Türk Telekom bu sezon iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde ilk kez kaybetti. En fazla 5 maç üzerinden oynanacak Play Off Yarı Final Serisi'nde Pınar Karşıyaka 1-1'lik eşitliği sağladı.

Türkiye'yi 7 Days Eurocup'ta temsil eden ve ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi normal sezonunu da 29 yıl sonra lider bitirdi. Başkent temsilcisi, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play Off Yarı Final ikinci maçında Ankara Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka'yı ağırladı.

Maça önde başlayan ekip Pınar Karşıyaka olurken, ilk 7 dakika 16-12 konuk ekip üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom özellikle dış atışlarda isabet bulmakta zorlanırken, Tony Taylor'ın basketleriyle farkı kapatmak istedi. İlk çeyrek 22-17 Pınar Karşıyaka lehine tamamlandı.

İkinci çeyrekte Pınar Karşıyaka Mc Collum ve Delgado ile etkili olurken, kısa sürede farkı 22-37 ile 17 sayıya kadar çıkardı. Jerian Grant ve Tony Taylor'un basketleriyle farkı azaltan Türk Telekom soyunma odasına 46-38 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Türk Telekom'dan Axel Boutielle'nin ve Pınar Karşıyaka'dan Braian Alexander'ın kaydettiği üçlüklerle iki takım da etkili başladı. Türk Telekom'un farkı azaltma çabalarına, hızlı hücumlarla yanıt vermek isteyen konuk ekip 25'inci dakikayı 59-49 önde geçti. Tony Taylor'ın basketleriyle maça ortak olan Başkent temsilcisi Axel Boutielle'nin son dakikada kaydettiği üçlükle farkı 3'e indirdi ve son bölüme 67-64 geride girdi.

Final çeyreğinde geri dönüşe imza atan Türk Telekom, 33'üncü dakikada Jerian Grant'in basketiyle skoru 73-73'e getirdi. Bu sürenin ardından toparlanan konuk ekip maçtan 92-81 galip ayrıldı. Bu sonuçla Play Off Yarı Final serisinde 1-1'lik eşitlik sağlandı. Türk Telekom'un Pınar Karşıyaka mağlubiyetiyle birlikte 18 maçlık galibiyet serisi de sonlandı.

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